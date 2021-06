netzpolitik.org versteht sich als journalistisches Medium mit Haltung, das für Grund- und Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter eintritt. Wir sind nicht neutral, sondern machen deutlich, aus welcher Perspektive wir berichten. Thematisiert werden Fragestellungen rund um das Internet sowie gesellschaftliche und politische Fragen mit technischem Bezug.

Als Team bringen wir unterschiedliche fachliche Hintergründe und Arbeitserfahrungen mit. Das ermöglicht es uns, Themen aus Technik, Politik, Gesellschaft und Recht zusammenzudenken. Wir machen Journalismus, der für alle frei zugänglich ist. Wir veröffentlichen Inhalte standardmäßig unter offener Lizenz. netzpolitik.org ist vielfach preisgekrönt und hat im Bereich der Berichterstattung über netzpolitische Themen eine hohe Reichweite. Die Redaktion beschäftigt aktuell 15 feste Mitarbeiter:innen sowie zwei Praktikant:innen.

Welche Stelle möchten wir besetzen?

Wir suchen ab sofort Verstärkung für die Redaktion. Du wirst dabei langfristig an Themen arbeiten, Dir Wissen und Quellen erschließen, eigene Recherchen machen und kannst Dich ausleben und dein journalistisches Profil schärfen. Du schreibst auch tagesaktuelle Nachrichtenmeldungen und redigierst Beiträge von anderen Redakteur:innen und freien Autor:innen. Neben der Textform machen viele von uns Podcasts, geben Interviews und halten Vorträge.

Du hast journalistische Erfahrung. Ob durch ein Studium, ein Volontariat oder deine bisherige Tätigkeit, ist uns dabei nicht wichtig.

Du hast Lust auf langfristige und investigative Recherchen.

Du willst mit deinen Recherchen Veränderungen auslösen und Diskussionen anstoßen.

Du hast eine gute Schreibe und kannst komplexe und abstrakte Themen verständlich machen.

Du kannst Dich selbst organisieren, in einem Team mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten arbeiten und bist bereit, dabei auch Gemeinschaftsaufgaben zu übernehmen.

Für Dich ist Netzpolitik auch Gesellschaftspolitik und mehr als Facebooks letzter Datenschluckauf.

Wir wollen Journalismus für alle von allen. Daher freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Personen aus Gruppen, die im Journalismus bisher unterrepräsentiert sind.

Wir alle wissen, dass niemand alles erfüllt, was in Ausschreibungen steht. Wenn Du beim Großteil zuversichtlich mit dem Kopf genickt hast und Dich bei anderen Punkten auf die Herausforderung freust, bewirb Dich bitte trotzdem.

Was bieten wir?

Bei netzpolitik.org zu arbeiten, bedeutet, an einem Ort zu arbeiten, an dem eine bessere Welt möglich ist und an vielen Stellen auch schon besser ist. Unsere Arbeit wird vor allem durch Spenden unserer Leser:innen finanziert. Bei netzpolitik.org zu arbeiten, bedeutet, jeden Tag etwas Neues zu lernen und wirklich Teil des Projekts zu sein – nicht austauschbar, nicht gesichtslos, sondern wichtig für das Gelingen dieses Projekts. Und für die Grund- und Freiheitsrechte.

Wir bieten eine voll ausgerüstete Redaktion mit Blick über Berlin und freuen uns, Dich vor Ort zu sehen. Wir sind aber offen für räumlich flexibles Arbeiten.

Das Gehalt orientiert sich an Entgeltgruppe E 13, Stufe 1 TVÖD Bund. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt mindestens 32 Stunden und bis zu 40 Stunden.

Unsere Redaktionsräume sind leider nicht vollständig barrierefrei, aber wir wollen an Lösungen arbeiten.

Wo, wie, womit und bis wann sollst Du Dich melden?

Wir haben keine Lust auf Standardbewerbungen und Floskeln wie „meine Flexibilität in Ihr Unternehmen einbringen“. Stattdessen wünschen wir uns einen kurzen, prägnanten Text von maximal 4.000 Zeichen, der folgende Fragen behandelt:

Warum willst Du bei netzpolitik.org arbeiten?

Was ist Netzpolitik für Dich?

Welche Themen fehlen Dir bei uns?

An welchen Themen willst Du arbeiten?

Was brauchst Du, um Dich in der Redaktion wohlzufühlen?

Bitte schicke uns dazu einen kurzen Lebenslauf und drei Arbeitsproben Deiner sprachlich schönsten, politisch wichtigsten, persönlich liebsten und/oder zeitlich aufwendigst recherchierten Texte. Außerdem nenne uns deinen frühsten möglichen Arbeitsbeginn und deine Wünsche zur Wochenarbeitszeit. Ob Du deine Bewerbung direkt in eine E-Mail schreibst oder als einzelne PDF-Datei anhängst, bleibt Dir überlassen.

Die Bewerbungsfrist endet am 11. Juli 2021. Wir wollen in der Woche vom 19. bis zum 23. Juli Gespräche mit den Bewerber:innen führen, deren „Papierform“ uns überzeugt hat. Ob wir das Gespräch in der Nähe des Büros im Park oder digital führen, überlassen wir Dir. Es entstehen dadurch in keiner Form Nachteile. Aus unserer Redaktion werden zwei bis drei Menschen bei dem Gespräch dabei sein. Falls es in der angegebenen Woche für Dich terminlich schwierig wird, teile uns das bitte gleich mit, damit wir einen anderen Termin finden können.

Deine Unterlagen gehen dann – im Idealfall verschlüsselt – an bewerbung@netzpolitik.org (OpenPGP), Ansprechpartnerin ist Anna Biselli. Deine Bewerbung wird von dem Team gesehen, das für die Auswahl zuständig ist, und nach Ablauf des Bewerbungsprozesses gelöscht. Solltest Du Fragen zur Ausschreibung haben, melde Dich ebenfalls gern bei bewerbung@netzpolitik.org.