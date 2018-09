Warum Creative Commons und Öffentlich-rechtliche (nicht) zusammenpassen

Während Inhalte öffentlich-rechtlicher Anbieter zunehmend auf privaten Plattformen wie Facebook und YouTube verbreitet werden, sucht man solche Inhalte auf der gemeinnützigen Wikipedia vergeblich. Dabei wären Wikipedia und die Öffentlich-rechtlichen ein Traumpaar: die freie Online-Enzyklopädie verfügt vor allem über Textinhalte, ARD und ZDF könnten fehlende Bewegtbilder beisteuern. Doch damit das Traumpaar auch zusammenfinden kann, müssten öffentlich-rechtliche Inhalte Wikipedia-kompatibel lizenziert werden. Der Vortrag widmet sich den Fragen, warum so wenige Inhalte unter offenen Creative-Commons-Lizenzen stehen und wie sich das in Zukunft vielleicht ändern ließe.



LEONHARD DOBUSCH forscht als Professor für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Organisation am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck, u.a. zum Management digitaler Gemeinschaften und transnationaler Urheberrechtsregulierung. Er ist Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter der Momentum-Kongressreihe, Mitglied des ZDF-Fernsehrats und bloggt regelmäßig bei netzpolitik.org.



