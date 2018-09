Wargaming Netzpolitik – Serious Games als Tools am Beispiel BSI vs. ZITiS

Wargames, Serious Games, Planspiele, Lehrspiele, Competence Developing Games, Gamification, Game-based learning – Oberbegriffe für Methoden, die Spielmechaniken nutzen, um Wissen zu erzeugen oder zu vermitteln. Im Workshop “Wargaming Netzpolitik” werden wir eine Landkarte über die gebräuchlichsten und sinnvollsten Anwendungsgebiete zeichnen. Dabei wollen wir auch kurz zeigen, wie unterschiedlich Spiele ausfallen, je nachdem, für welchen Zweck sie gebaut werden. Dann geht’s ans Selbermachen.

In einem vorbereiteten Planspiel sollen die Auswirkungen verschiedener Strategien im Umgang mit IT-Sicherheitslücken herausgearbeitet werden. Im Kern stehen staatliche Akteure mit denkbar unterschiedlichen Ansätzen: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS). Während ersteres mit dem Schließen oder Abmildern von Sicherheitslücken befasst ist, soll das ZITiS Sicherheitslücken für Polizei und Geheimdienste nutzbar machen. (Übergänge können fließend sein.)

Nach einer kurzen Zusammenfassung stehen wir während des Kongresses für Rückfragen und Diskussionen gern zur Verfügung.



KLEMENS und MARTIN arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen an der Entwicklung und Anwendung von Serious Games. Während Martin als Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche arbeitet und neben seinem großen Serious Game Erfahrungsschatz auch technische Fähigkeiten einbringt, hat Klemens jede Menge Zeit, theoretische Grundlagen zu ergründen: er forscht an der FH Aachen und der Ruhr-Uni Bochum zur IT-Kompetenzvermittlung mit Spielen. Die gemeinsame Arbeit deckte Spiele zur Organisations- bis Personalentwicklung in Wirtschaft und Zivilgesellschaft ab.

