Eine weitere Welle freiheitsfeindlicher Gesetze rollt in diesem Jahr über Deutschland. Präventivhaft, Trojaner-Einsatz, Handgranaten: In vielen Bundesländern sind neue Polizeigesetze geplant oder bereits verabschiedet, die die Befugnisse der Staatsgewalt unverhältnismäßig ausbauen und den Grundrechtsschutz weiter aufweichen. Gleichzeitig setzen die feuchten Fantasien der Innenminister fast verloren geglaubte Energien der Zivilgesellschaft frei. Seit langem hat kein digital-bürgerrechtliches Thema mehr so viele Menschen auf die Straßen gebracht. Das müssen wir nutzen! Mit diesem Treffen wollen wir einen Raum schaffen für Austausch, Vernetzung, Kooperation und Planung. Für alle, die gegen die verschärften Polizeigesetz aktiv sind oder es gerne werden wollen.

Das Vernetzungstreffen wird organisiert von Constanze Kurz und Ingo Dachwitz.

