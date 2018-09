Safe Space Grrrls – Heart of Code & Netzforma*

Kaum ein Thema polarisiert mehr im Netz als Feminismus. Nicht erst seit #metoo werden in der Netzöffentlichkeit sexualisierte Übergriffe und Alltagssexismus thematisiert und so gesellschaftliche Debatten und Veränderungen angestoßen.Doch was soll das eigentlich sein und wie sieht Feminismus im Hackspace und in der Netzpolitik aus? Wir stellen Euch zwei Initativen vor die sich ganz praktisch mit dem Themenfeld beschäftigen und vielfältige und notwendige Perspektiven auf das weit Feld von Feminismus und Technologie werfen möchten – mit viel Glitzer versteht sich.



Marie Kochsiek,Heart of Code, Software-Entwicklerin & Soziologin

Fiona Krakenbürger, Heart of Code, Programm-Managerin im Prototype Fund

Christina Dinar, Netzforma*, (elektronische) Sozialarbeiterin

Francesca Schmidt, Netzforma*, Referentin für feministische Netzpolitik, Böllstiftung

