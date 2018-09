How to organize a CryptoParty?

Privatsphäre ist der Raum, in dem Ideen entstehen, und in den man sich zurückziehen kann, wann immer man möchte. Dieser Raum ist nicht nur physisch, sondern auch digital. Weder Regierungen noch Konzerne möchten dies respektieren. Deswegen nehmen wir das selbst in die Hand. CryptoParties sind offen für alle, insbesondere für Menschen ohne Vorwissen und/​oder ​jene, die sich bislang noch nicht getraut haben, kostenlos, und sollen in erster Linie Spaß machen! CryptoParties finden weltweit statt und sind dezentral organisiert. Das Ziel ist allen Menschen Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, sich im digitalen Raum zu schützen. Dazu gehört die Verschlüsselung der Kommunikation, das Verhindern von Tracking und allgemeine Sicherheitstips für Computer und Smartphone.

Bring Dein Laptop oder Smartphone mit wenn Du die Programme und Apps gleich ausprobieren möchtest.



Ihr habt schonmal überlegt eine CryptoParty selbst zu veranstalten?

Das muss gar nicht so viel Arbeit sein, vor allem wenn mensch dafür an eine Community andocken kann die das bereits seit 2012 regelmäßig macht. Dafür möchten wir uns mit euch zusammen setzen und in kleinen Gruppen Erfahrungen austauschen.

Wir sind eine offene, dezentrale und globale Bewegung und unsere „Guiding Principles“ sind:

* Seid großartig zueinander

* Tut Dinge

* politisch und kommerziell unabhängig

* mit Anti-Harassment Policy

Für mehr CryptoParties in Berlin und anderswo.

Für mehr Privatsphäre im Internet.

Für einen einen tollen Workshop mit euch.



read more @ cryptoparty.in/berlin