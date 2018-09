Herausforderung Content Moderation (Follow-Up von THE CLEANERS)

THE CLEANERS ist eine Reise in eine versteckte Schattenindustrie in Manila mitten in das Herz digitaler Zensur – dorthin wo das Internet von kontroversen Inhalten „gesäubert“ werden muss. Wer kontrolliert, was wir sehen und was wir denken? Im Dokumentarfilm von Hans Block und Moritz Riesewieck geht es um Content-Moderatoren auf den Philippinen. Sie berichten als Whistleblower über ihre Arbeit bei unbekannten Outsourcing-Unternehmen, die für die großen Auftraggeber wie Facebook Inhalte moderieren.

Einer der beiden Regisseur, Hans Block, diskutiert mit uns über die Recherchen und die Hintergründe. Er berichtet von dem internationalen Feedback und den

Screenings vor deutschen und europäischen Politikern. Wie können die Herausforderungen eines globalen Netzwerks gemeistert werden?

HANS BLOCK, geboren 1985 in Berlin, ist deutscher Theaterregisseur, Filmregisseur und Musiker. Er studierte Schlagzeug an der Universität der Künste und Regie an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin. Hans Block entwickelte eine Vielzahl eigener Inszenierungen (u.a. am Maxim Gorki Theater Berlin, Schauspiel Frankfurt, Münchner Volkstheater). Außerdem ist er Hörspielautor und – regisseur und gewann mit seinem Hörspiel »Don Don Don Quijote – Attackéee« beim internationalen Hörspielfestival PRIX MARULIC. Sein Debütfilm »The Cleaners« feierte auf dem internationalen Filmfestival Sundance seine Weltpremiere.



