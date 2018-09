Fight the power: Datenschutz gegenüber Plattformen durchsetzen

Die Datenschutzgrundverordnung ist in Kraft und bisher sind keine befürchteten Abmahnwellen zu beobachten. Dafür gibt die DSGVO neue Werkzeuge in die Hand, um Grund- und Verbraucherrechte gegenüber den großen Daten-Plattformen durchsetzen zu können. Max Schrems ist das bereits vor der DSGVO gelungen, als er bis zum Europäischen Gerichtshof gegen Facebook klagte. Mit seiner Organisation noyb will er jetzt seine und unsere Rechte auf Basis der neuen DSGVO-Regeln durchsetzen. Auf unserer Konferenz berichtet er über die Reaktionen der Datenkonzerne auf die neuen Datenschutzregeln und seine Pläne, diese einzuklagen.



Max Schrems ist ein österreichischer Jurist, Autor und Datenschutzaktivist. Er konnte mit seiner Klage vor dem Europäischen Gerichtshof das transnationale Safe-Harbor-Abkommen zwischen der EU und den USA beenden, was als starkes Signal für den Grundrechtsschutz in Europa angesehen wird. Er ist Vorstandsvorsitzender der Initiative noyb, die sich der Durchsetzung von Datenschutzrechten verschrieben hat.



