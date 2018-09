Europe vs The Internet of Crap

Mit der DSGVO hat sich Europa für die Stärkung des Datenschutzes eingesetzt. Mit dem Cybersecurity Act (CSA) geht es nun darum die IT-Sicherheit von Produkten im Europäischen Binnenmarkt zu stärken. Der CSA hat leider kaum mediale Aufmerksamkeit bekommen – zu Unrecht! Der Vortrag wird die Chancen aber auch Schwierigkeiten und Probleme des CSA beleuchten und verdeutlichen, warum bei der Regulierung von IT-Sicherheit der Teufel im Detail steckt.



JAN-PETER KLEINHANS ist Leiter des Projekts IT-Sicherheit im Internet der Dinge bei der Stiftung Neue Verantwortung – einem überparteilichen, gemeinnützigen Think Tank in Berlin. Das Projekt analysiert, bewertet und entwickelt ökonomische Anreize für IoT-Hersteller Security-by-Design bei der Produktentwicklung umzusetzen. Hierfür werden in Workshops verschiedene Konzepte, wie Ausweitung der Produkthaftung, verpflichtende Mindeststandards oder freiwillige Gütesiegel analysiert und bewertet. Jan-Peter ist Fellow der Transatlantic Digital Debates 2016. Vor seiner Zeit bei der SNV arbeitete er 2013 bei netzpolitik.org. Jan-Peter studierte Kommunikationswissenschaften in Uppsala, Schweden und Wirtschaftsinformatik in Darmstadt.

