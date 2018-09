E-Government und Open Data in Berlin

Open Data und E-Government in Berlin: eine unerschöpfliche Quelle zum Freuen, zum Weinen und allem dazwischen. Welche sind die häufigsten Vornamen in Berlin? Welche Pflegeeinrichtungen wurden in Berlin geprüft und was kam dabei raus? Eine Beschwerde über eine Einrichtung kann man gleich online einreichen. Die Liste aller Denkmäler in Berlin ist 961 Seiten lang. Ein Termin beim Bürgeramt Sonnenallee ist schon morgen frei. Das ist nur ein kleiner Teil an Informationen und Kommunikation, die die Stadt Berlin online zur Verfügung stellt oder ermöglicht. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was E-Government und Open Data bedeutet. Aber wie ist der Stand in Berlin und was ist noch geplant? Welche Datensätze müssen unbedingt noch zur Verfügung gestellt werden und wie sieht die Kommunikation mit Behörden von morgen aus?

Staatssekratärin für Informations- und Kommunikationstechnik und CIO vom Land Berlin Sabine Smentek wird im Gespräch mit Arne Semsrott einen Einblick geben in die Digitalisierung der Berliner Verwaltung, dem Status Quo des Transparenzgesetztes und der Einbindung der digitalen Zivilgesellschaft. Und vielleicht verrät sie auch, welcher ihr liebster Datensatz ist.



SABINE SMENTEK ist seit Dezember 2016 Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnologie in der Senatsverwaltung Inneres und Sport von Berlin.

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und dem Studium der Betriebswirtschaft begann Sabine Smentek eine Karriere ab 1995 als Unternehmens- und Organisationsberaterin mit dem Schwerpunkt öffentliche Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung. Ab 2001 beriet sie mit ihrem eigenen Unternehmen u.a. Bezirks- und Senatsverwaltungen in Organisationsprojekten, oft mit IKT-Bezug. Sie übernahm das Projektmanagement in Reformprojekten der Öffentlichen Verwaltung und bot ebenso Gründungsberatung und sowie Beratung von kleinen Unternehmen in Krisensituationen an. Von Januar 2014 bis Oktober 2016 war Sabine Smentek Bezirksstadträtin für Jugend, Schule, Sport und Facility Management im Bezirk Mitte, damit auch zuständig für die IKT des Bezirkes. Durch ihre beruflichen Erfahrungen, ergänzt durch ein großes und stabiles Netzwerk, vereint sie unterschiedlichste Perspektiven und Kompetenzen für die Umsetzung des E-Government-Gesetz Berlin und die Modernisierung der Berliner Verwaltung.



