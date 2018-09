Digitale Kultur in und für Berlin

Welche Bedeutung hat die digitale Kultur für Berlin? Welche Möglichkeiten zur Förderung von Kulturschaffenden und einer digitalen Zivilgesellschaft gibt es? Darüber wollen wir mit dem Berliner Kultursenator Dr. Klaus Lederer (Die Linke) diskutieren.



Geboren 1974 in Mecklenburg, verbrachte DR. KLAUS LEDERER seine Kindheit und frühe Jugend in Frankfurt an der Oder. Nach dem Ende der DDR engagierte er sich in linken Jugendverbänden und seit 1992 in der Partei des demokratischen Sozialismus (PDS). Sein Studium der Rechtswissenschaften bis zur Promotion zum Dr. jur. an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, die Arbeit in der PDS und für sie in der Kommunalpolitik füllten seine 1990er Jahre. Im Dezember 2005 wurde Klaus Lederer zum Landesvorsitzenden der LINKEN in Berlin gewählt. Er blieb an der Spitze des Landesverbandes bis zum Dezember 2016. Von 2003 bis Januar 2017 war Herr Dr. Lederer Mitglied der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, dem Parlament des Bundeslandes Berlin und dort rechtspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Seit Dezember 2016 ist Dr. Klaus Lederer Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin.



