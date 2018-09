Das freie Internet ist nicht tot. Wie können wir gemeinsam dafür kämpfen?

Es ist das Jahr 2018. Das gesamte Internet ist kommerzialisiert von den „Big 5“. Das ganze Internet…? Nein!

Warum ist das freie Internet heute wichtiger denn je? Wie können Informationen und Wissen frei bleiben, wenn die Begehrlichkeiten von kommerziellen Firmen immer größer werden? Wie verteidigen wir unsere Meinungsfreiheit im Netz? Was können wir tun?

Spoiler: Viel und viele unterschiedliche Dinge. Lasst uns zusammen dafür kämpfen!



1978 in Teheran geboren, in Karlsruhe aufgewachsen und seit 1999 mit Unterbrechungen Wahl-Berliner: ABRAHAM TAHERIVAND hat Wirtschaftsinformatik, Information Management and Engineering sowie Design Thinking studiert. Abraham ist mehrfach ausgezeichneter Preisträger bei nationalen und internationalen Businessplanwettbewerbern, hält verschiedenste Patente und ist Serial-Entrepreneur seit 2008 im Tech, Internet und Consumer Bereich und arbeitete in verschiedensten Projekten für Konzerne und Organisationen als Strategie Berater. Seit 2012 ist er Wikimedia Deutschland tätig. Er ist Mitbegründer der ersten weltweiten freien strukturierten Wissensdatenbank Wikidata und wurde hierfür mit seinen Teams u. a. von Tim Berners-Lee mit dem Open Data Award ausgezeichnet. Seit Dezember 2016 ist Abraham Taherivand Geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland e. V. .



Zurück zum Programm