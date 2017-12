Anna kommt aus der Informatik und hat gemerkt, dass sie der politische Kontext nicht loslässt. Deshalb hat sie erst einmal bei netzpolitik.org Praktikum gemacht, um dann dabeizubleiben. Am liebsten beschäftigt sie sich mit Datenschutz und spielt den Technik-Erklärbär. Man erreicht Anna per Telefon unter +49-30-92105-984 oder unter anna@netzpolitik.org - am liebsten verschlüsselt [325C 6992 DCD3 1167 D9FA 9A57 1873 5033 A249 AE26]

Simon studiert Politikwissenschaft, schreibt über Überwachung, Datenschutz und internationale Themen und ist Redakteur des globalen Online-Magazins InPerspective . Er twittert als @s_phre und ist auch per E-Mail zu erreichen, am liebsten verschlüsselt .

Ingo ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Redakteur bei netzpolitik.org, Mitglied beim Verein Digitale Gesellschaft und moderiert gelegentlich Veranstaltungen wie den Netzpolitischen Abend in Berlin. Themen: Big Data, Algorithmische Systeme, kommerzielle Überwachung, politische Ökonomie des Informationskapitalismus, Datenschutz, Verbraucherschutz, Plattformen, Strukturwandel der Öffentlichkeiten, politische Kommunikation, Jugend, Bildung, Digital Literacy. Ingo versucht in Vorträgen und Workshops auch die Evangelische Kirche mit dem digitalen Zeitalter vertraut zu machen. Außerdem setzt er sich als Mitglied der sozialethischen Kammer der EKD für freiheits- und gerechtigkeitsförderliche netzpolitische Positionierungen der Kirche ein. Kontakt: Ingo ist per Mail an ingo | ett | netzpolitik.org (PGP-Key) erreichbar und als @roofjoke auf Twitter unterwegs.



wetter bürgerlich auch Matthias Mehldau, interessiert sich für unabhängige Infrastrukturen, Datenschutz, Informationsfreiheit und Überwachung. Er gestaltet gerne und bewegt sich meist leider nur im Hintergrund der Redaktion. Twitter: wetterfrosch, Mail: wetter_ätt_netzpolitik_dott_org, GPG-Key: AB0CB6B0 , JID: wetterfrosch@jabber.berlin.ccc.de.



Arne Semsrott Arne Semsrott arbeitet für die Open Knowledge Foundation Deutschland und betreut dort das Portal zur Informationsfreiheit FragDenStaat.de. Twitter: @fragdenstaat E-Mail (PGP): arne(at)netzpolitik.org



@vieuxrenard @vieuxrenard ist Jurist und lebt in Berlin. 2013/2014 studierte er im Rahmen eines Sabbaticals amerikanisches Recht im LL.M.-Studiengang der Columbia University in New York City. Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit liegen im Verfassungsrecht, das er in seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts auch in der Praxis kennenlernte, sowie im Strafrecht. 2014 wurde er mit einer Arbeit über Datenschutz und Informationsfreiheit in den Berliner Gefängnissen promoviert. Er war während seines Studiums Netzwerk-Admin an der Uni Leipzig und programmiert, seit er zum 10. Geburtstag einen 64er bekam - derzeit vor allem in PHP und Objective-C. Er hat eine Homepage und ist u.a. Mitglied im CCC und im Digitale Gesellschaft e.V. Kontakt: Ulf (a) netzpolitik dot org (OpenPGP).