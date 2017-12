Carsten Raddatz (285) Hier steht mein Profil ;)

Gastbeitrag (270) Gastbeiträge sind Beiträge von Personen, die nicht zur netzpolitik.org-Redaktion gehören. Manchmal treten wir an Autoren und Verlage heran, um sie nach Gastbeiträgen zu fragen, manchmal treten die Autoren an uns heran. Beiträge von Gastautorinnen und -autoren geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Simon Columbus (199)

Kirsten (196) Kirsten ist Managing Director der europäischen NGO European Digital Rights (EDRi.org) in Brüssel und in ihrer Freizeit Mitglied des Digitale Gesellschaft e. V., des CCC und der belgischen NURPA. Auf Twitter heißt sie @Kirst3nF



Nicolas Fennen (194)

Ingo Dachwitz (177) Ingo ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Redakteur bei netzpolitik.org, Mitglied beim Verein Digitale Gesellschaft und moderiert gelegentlich Veranstaltungen wie den Netzpolitischen Abend in Berlin.



Themen: Big Data, Algorithmische Systeme, kommerzielle Überwachung, politische Ökonomie des Informationskapitalismus, Datenschutz, Verbraucherschutz, Plattformen, Strukturwandel der Öffentlichkeiten, politische Kommunikation, Jugend, Bildung, Digital Literacy.



Ingo versucht in Vorträgen und Workshops auch die Evangelische Kirche mit dem digitalen Zeitalter vertraut zu machen. Außerdem setzt er sich als Mitglied der sozialethischen Kammer der EKD für freiheits- und gerechtigkeitsförderliche netzpolitische Positionierungen der Kirche ein.



Kontakt: Ingo ist per Mail an ingo | ett | netzpolitik.org (PGP-Key) erreichbar und als @roofjoke auf Twitter unterwegs.

Kilian Froitzhuber (169) Kilian hat sich während seines Politik-Studiums intensiv mit politischen Partizipationsmöglichkeiten beschäftigt und anschließend unter anderem im Europäischen Parlament an der Reform des Datenschutzrechts gearbeitet. Die Themen Partizipation, Datenschutz und Politik auf Europaebene machen auch deshalb einen wesentlichen Teil seiner redaktionellen Arbeit aus. Bei Twitter findet man ihn hier, per Mail ist er erreichbar, wenn man seinen Vornamen vor @netzpolitik.org setzt.

Simon Rebiger (160) Simon studiert Politikwissenschaft, schreibt über Überwachung, Datenschutz und internationale Themen und ist Redakteur des globalen Online-Magazins InPerspective. Er twittert als @s_phre und ist auch per E-Mail zu erreichen, am liebsten verschlüsselt.



Andreas Müller (103) Freundlicher Nerd von Nebenan.

Gebürtiger Erdinger, studiert seit ein paar Jahren, zurzeit Film- und Fernsehregie.

Likes: Coffee&Cigarettes.

Benjamin Bergemann (86) Benjamin ist Politikwissenschaftler und arbeitet für die Forschungsgruppe “Politikfeld Internet” am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Seine Kernthemen sind Datenschutz und Überwachung. Benjamin ist zudem im Digitale Gesellschaft e.V. aktiv. Twitter: @_bberg. Kontakt (PGP).

Mathias Schindler (81) Seit 2003 Autor bei Wikipedia.

Seit 2004 Mitglied bei Wikimedia Deutschland (in den Anfangsjahren Mitglied des Vorstandes)

Von 2009 bis 2014 Projektmanager bei Wikimedia Deutschland

Seit 2014 Mitarbeiter von Julia Reda, MdEP (Piratenpartei, Fraktion Grüne/EFA)

Elisabeth Pohl (71) Elisabeth Pohl ist B.A. und seit Mai Praktikantin bei netzpolitik.org. Sie hat in Dresden Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert und fand, der Blog sei die perfekte Verbindung aus beidem.



Alexander Sander (69) Alexander Sander hat die Initiative NoPNR! gegründet, ist Geschäftsführer bei dem Digitale Gesellschaft e.V. und Individual Observer bei EDRi. Er beschäftigt sich mit den Themen Innere Sicherheit, Datenschutz und Netzpolitik.

Alexander twittert als @lexelas.

Sven Braun (68) Sven studiert Crossmedia-Redaktion (nennen wir es der Einfachheit halber Journalismus) in Stuttgart und hat von August 2016 bis Februar 2017 ein Praktikum bei netzpolitik.org gemacht. Er ist unter sven.braun@netzpolitik.org verschlüsselt oder auf Twitter zu erreichen.

Kilian Vieth (67) Kilian Vieth ist Netzpolitik-Ex-Praktikant. Zur Zeit arbeitet er bei der Stiftung Neue Verantwortung. Er beschäftigt sich mit Sicherheits- und Überwachungspolitik, digitalen Menschenrechten, sowie politischen Fragen algorithmischer Entscheidungsfindung. Auf Twitter sporadisch unter @newsvieth zu erreichen.

Matthias Kirschner (66) Matthias Kirschner ist Präsident der Free Software Foundation Europe. 1999 begann er GNU/Linux zu nutzen und realisierte, dass Software tief in allen Bereichen unseres Lebens verwurzelt ist. Er ist davon überzeugt, dass diese Technik unsere Gesellschaft nicht einschränken, sondern sie befähigen muss. Seit 2004, während seines Studiums der Politik- und Verwaltungswissenschaft, engagiert er sich bei der FSFE. Er unterstützt Organisationen, Unternehmen und die Öffentliche Verwaltung dabei, von Freier Software zu profitieren und er erklärt, wie die grundlegenden Rechte von Freier Software -- das Recht sie zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern -- die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder Privatsphäre fördern. Kontakt Mail: mk@fsfe.org



Moritz Tremmel (62) Moritz Tremmel studiert Politikwissenschaft, Soziologie und Rechtswissenschaft an der Universität Tübingen. Er schreibt zum Themenkomplex Datenschutz, Überwachung und Kontrolle wissenschaftliche Arbeiten und Artikel. Außerdem hält er Workshops und Vorträge zum Thema. Moritz Tremmel ist Teil des Forschernetzwerks surveillance-studies.org, bloggt bei netzpolitik.org und ist Mitglied des Vereins Digitale Gesellschaft. Bei mtmedia.org setzt er Datenschutz auch ganz praktisch um: Das mtmedia.org-Kollektiv betreibt sichere, nachhaltige und datensparsame Kommunikationsdienste.

Mehr Informationen finden sich auf seiner Webseite moritztremmel.de

Florian Altherr (59) AK Vorrat, AK Zensur, Freifunk

Lennart Mühlenmeier (59) Lennart Mühlenmeier hat Anfang 2017 ein Praktikum bei uns gemacht. Er studiert Politikwissenschaften. Zu erreichen ist er unter lennart.muehlenmeier@netzpolitik.org, am besten verschlüsselt [8F37 9C21 6A49 9496 773D BAB3 9A3A 082A 7E3E DC81] oder auf Twitter als @lnrthm.

Adrian.Schultze (56) Adrian Schultze studiert Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Bei netzpolitik.org war er 2015 als Praktikant in der Redaktion. Er interessiert sich vor allem für Datenschutz sowie für das Internet der Dinge.



Daniel Boos (56) Daniel Boos ist promovierter Organisationswissenschaftler. Er beschäftigt sich seit einigen Jahren verstärkt mit dem Thema Public Domain und ist auch in verschiedenen netzpolitischen Initiativen aktiv, dazu gehören etwa die Digitale Allmend oder Creative Commons Switzerland. Unter dem Titel ‹Re: Public Domain› hat er zusammen mit dem Zürcher Dock18 auch verschiedentlich öffentliche Anlässe zum Thema Public Domain durchgeführt. Hauptberuflich untersucht er, welchen Einfluss Internet-Technologien auf die Arbeit haben und wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte.

Fabian Warislohner (52) Fabian hat von Oktober 2015 bis März 2016 für netzpolitik.org geschrieben, war Praktikant bei EDRi in Brüssel und LobbyControl und studiert nun Philosophie (M.A.) an der jungen Cusanus Hochschule. Zu erreichen ist er unter fabian(ett)netzpolitik.org, bitte verschlüsselt, sowie auf Twitter @sophrosynesis.

Nikolai Schnarrenberger (50) Nikolai hat 2015 ein Praktikum bei netzpolitik.org gemacht und studiert Politikwissenschaft. Kontakt: nikolai@netzpolitik.org

Tilo Jung (50)



Andreas Pohl (49) Andreas Pohl ist Software-Entwickler und technical opinionist.

Jonas Klaus (45) Jonas studiert Politikwissenschaft und ist Praktikant bei netzpolitik.org. Man erreicht Jonas (verschlüsselt) unter jonas@netzpolitik.org.

@vieuxrenard (43) @vieuxrenard ist Jurist und lebt in Berlin. 2013/2014 studierte er im Rahmen eines Sabbaticals amerikanisches Recht im LL.M.-Studiengang der Columbia University in New York City. Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit liegen im Verfassungsrecht, das er in seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts auch in der Praxis kennenlernte, sowie im Strafrecht. 2014 wurde er mit einer Arbeit über Datenschutz und Informationsfreiheit in den Berliner Gefängnissen promoviert. Er war während seines Studiums Netzwerk-Admin an der Uni Leipzig und programmiert, seit er zum 10. Geburtstag einen 64er bekam - derzeit vor allem in PHP und Objective-C. Er hat eine Homepage und ist u.a. Mitglied im CCC und im Digitale Gesellschaft e.V. Kontakt: Ulf (a) netzpolitik dot org (OpenPGP).

Thomas Lohninger (43) Geschäftsführer der netzpolitischen Bürgerrechtsorganisation epicenter.works (vormals AKVorrat Österreich). Gelegenheitspodcaster bei Logbuch Netzpolitik. Und noch ein paar andere Dinge.



John Weitzmann (42)

Alexandra Hiller (38) Alex studiert im MA Politikwissenschaft und ist bis Ende Juli bei netzpolitik.org Praktikant*in. Sie interessiert sich für Netzneutralität, Anti-Terror-Gesetze, Kritische Theorie, Techno, Gender und Zukunft.

Zu erreichen ist sie unter alexandra.hiller[at]netzpolitik.org, zu hören unter soundcloud.com/irrelevante-aktion.

Daniel Dietrich (37) Daniel Dietrich lebt, träumt und arbeitet (nur wenn’s sein muss) in Berlin. Er versteht sich selbst als Open Source und Free Speech Enthusiast, Medien-Aktivist und -Künstler, Anarchist, Theoretiker, Universaldilletant, und Utopie- und Futurismusforscher.

Lorenz Matzat (37) Lorenz Matzat ist Journalist und Unternehmer in Berlin - er beschäftigt sich mit Gesellschaftspolitik und neuen Formaten im Journalismus. Er bloggt auf http://datenjournalist.de, twittert unter @lorz und arbeitet an Lokaler.



Felix Aust (36) Felix Aust studiert Politikwissenschaft an der Universität in Greifswald. Im Frühjahr 2015 war er Praktikant in der Netzpolitik-Redaktion.

Jakob May (36) Frischgebackener Bachelor der Medienwissenschaften und Praktikant hier bei Netzpolitik.org. Twittert unter @may_jakob.

Daniel Hawiger (36) Daniel Hawiger studiert Journalistik an der Hochschule Bremen. Zu seinen Interessen gehören migrationspolitische Themen, Internetüberwachungsthemen, der Nahe und Mittlere Osten.

Kontakt: Daniel@netzpolitik.org

Florian Gilberg (35) Florian Gilberg studiert Politikwissenschaften und macht ein Praktikum bei netzpolitik.org. Er interessiert sich besonders für Überwachung, Netzneutralität und twittert gelegentlich. Kontakt: florian [at] netzpolitik.org (OpenPGP)



Markus Lang (31)

David Richter (29) David Richter absolviert zum Abschluss seines Masterstudiums und auf dem Weg in den regulären Berufsalltag ab April ein Praktikum bei netzpolitik.org. Seine Masterarbeit im Fach Politikwissenschaft hat er zu den der Vorratsdatenspeicherung zugrunde liegenden Argumentationsmustern geschrieben. Auch in weiteren Seminararbeiten hat er sich mit netzpolitischen Themen auseinandergesetzt, etwa mit Liquid Feedback im Rahmen seiner Bachelorarbeit. David ist per Mail an David.Richter | ett | netzpolitik.org erreichbar (PGP-Schlüssel).

Jan Schnorrenberg (28)

Karsten Gerloff (28) Karsten Gerloff arbeitet seit 2005 Fragen rund um die Freiheit in der

Informationsgesellschaft. Als Präsident der Free Software Foundation Europe seit 2009 vertritt er die Interessen der Freien Software-Gemeinschaft in Politik und Wirtschaft. Seine Spezialgebiete sind Freie Software, Urheberrecht, Datenschutz und Wettbewerb. Kontakt: Mail: gerloff@fsfe.org

Twitter: @kgerloff

Telefon: +49 176 9690 4298



Philip Steffan (28)

André Rebentisch (28) Ein Software-Entwickler in Berlin. Veranstaltet jährlich Konferenzen wie den OpenTechSummit und die Meshcon, und regelmäßige Meetups, bei denen spannende Technologien vorgestellt werden. Längere Zeit hat er kleine und mittlere Software-Unternehmen in Brüssel vertreten, und kann darum von EU-Digital-Politik einfach nicht mehr lassen.

Ben Siegler (25) Ben studiert Politische Kommunikation und war im Sommer 2016 Praktikant bei netzpolitik.org. Man erreicht ihn unter ben.siegler@netzpolitik.org (OpenPGP) und auf Twitter

@senbiegler.

Julian Zimmermann (25)



Eric Beltermann (24) Eric schreibt seit Juli 2015 für netzpolitik.org und beschäftigt sich insbesondere mit den parlamentarischen Vorgängen bezüglich der Netzpolitik sowie internationalen Entwicklungen.

Neben seiner Arbeit für netzpolitik.org berichtet und kommentiert er auch die Arbeit des Bundestages auf seinem Blog Parlementarisme.

Andrea Goetzke (24)

Christine Ambrosi (22)

Kontrapunkt (22)



fukami (20) fukami ist Mitglied im Chaos Computer Club (CCC) und streitet für Digitale Bürgerrechte in Brüssel. Auf Twitter ist er als @fukami zu finden.

Johann Stephanowitz (20) Johann studiert Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie in Berlin und war von August bis Oktober 2017 als Praktikant bei netzpolitik.org. Er interessiert sich für neue Arbeits- und Wirtschaftsformen im digitalen Kapitalismus, künstliche Intelligenz, Algorithmen und andere Einflüsse der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Zu erreichen ist er unter johann.stephanowitz[ett]netzpolitik.org (PGP). Auf Twitter ist er als @JStephanowitz zu finden.

starbug (18)

Hendrik Obelöer (18) Hendrik studiert „European Social and Political Studies“ und war Juli bis September 2016 Praktikant bei netzpolitik.org. Er ist unter hendrik@netzpolitik.org (OpenPGP) zu erreichen. Momentan lebt und studiert er in London und berichtet von dort gelegentlich.



Bernadette.Längle (17)

Johannes Steiling (16) Johannes studiert Jura in Heidelberg und macht bis Oktober ein Praktikum. Er ist unter johannes.steiling[ett]netzpolitik.org (PGP) zu erreichen.

Anne Roth (15) Anne Roth ist Referentin der Fraktion Die Linke im Untersuchungsausschuss für Massenüberwachung des Deutschen Bundestages, aka NSA-Untersuchungsausschuss. Außerdem bloggt sie über Innenpolitik, Netzpolitik, Medien und Feministisches in ihrem Blog annalist. Kontakt per Mail, Jabber, etc.

Yannick Lebert (15) Yannick macht gerade ein Praktikum bei netzpolitik.org. Zuvor hat er Sozialökonomie und Global Studies studiert und in Mexiko für ein Menschenrechtsinstitut gearbeitet. Er interessiert sich für Freiheitsrechte und Datenschutz, eine freie Wissensgesellschaft sowie Dezentralisierung und Blockchains. Zu erreichen ist er unter yannick.lebert[ett]netzpolitik.org. (PGP)



Augusta King (15)

Vincent Göhlich (14) Vincent Göhlich ist von Januar bis Februar Praktikant bei Netzpolitik.

Er studiert Philosophie und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit netzpolitischen Themen. Er ist unter vincent.goehlich(at)netzpolitik erreichbar. (OpenPGP)

Daniel Lücking (14) Daniel hat Onlinejournalismus studiert und setzt derzeit den Master Kulturjournalismus drauf. Davor war er zu lange bei der Bundeswehr. Seit 2014 begleitet er den NSA-Untersuchungsausschuss (@danielluecking) und befasst sich mit Datenschutzthemen sowie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. PGP FP: 9FFC ECDC 33E1 7DBE 3CF0 CC51 6303 097D 5024 01F7 eMail: daniel.luecking@netzpolitik.org

Valerie Tischbein (14) Valerie studiert Staatswissenschaften und ist Praktikantin bei netzpolitik.org. Sie ist unter valerie.tischbein@netzpolitik.org PGP Key zu erreichen.



Florian Zechmeister (13) Florian studiert Governance and Public Policy und ist gerade Praktikant bei netzpolitik.org. Er ist zu erreichen unter florian.zechmeister@netzpolitik.org (OpenPGP) und Twitter.

Rebecca Ciesielski (13) Rebecca hat einige Zeit in Berlin gelebt und im Bachelor Sozialwissenschaften studiert. Lebt jetzt in Leipzig und studiert im Master Informatik (ja das geht, ist aber anstrengend). Interessiert ich besonders für alles, was technisch, wissenschaftlich oder gesellschaftlich revolutionär ist, klingt oder aussieht.

Oliver Zendel (12)

Helena Piontek (11) macht gerade eine Journalistenausbildung und ist bis Ende des Jahres bei netzpolitik.org Praktikantin. Sie ist unter helena.piontek@netzpolitik.org erreichbar Twitter



netzpolitik.org (11) An diesem Beitrag haben mehrere Redakteurinnen / Redakteure von netzpolitik.org maßgeblich mitgeschrieben. Ihr erreicht uns unter kontakt (a) netzpolitik.org.

Sebastian Raible (10) Sebastian Raible setzt sich für die emanzipatorische Nutzung von Technik ein. Seit 2015 ist er Mitarbeiter im Büro von Julia Reda, MdEP (Piratenpartei, Fraktion Grüne/EFA) in Brüssel. Er ist per E-Mail erreichbar unter freak at kaerf dot org (GPG: DD310AE9 B8D23510) sowie auf Twitter als @FreakkaerF.

Julia Kloiber (9) Julia arbeitet seit 2012 als Projektleiterin bei der Open Knowledge Foundation. Ihr Schwerpunkt liegt auf Projekten im Bereich Open Data und Civic Tech. Sie hat in den letzten Jahren eine Reihe von Community-Projekten umgesetzt, darunter „Stadt Land Code“, Deutschlands ersten Inkubator für Civic Tech und eine Reihe von Open-Data-Hackathons. Aktuell arbeitet sie an dem Projekt Code for Germany, einer deutschlandweiten Community, die digitale Werkzeuge und Anwendungen aus offenen Daten entwickelt. Julia hat Design und Neue Medien studiert und vor der Open Knowledge Foundation an politischen Kommunikationskampagnen mitgearbeitet. Sie engagiert sich im Verein Digitale Gesellschaft e. V. und spricht auf Konferenzen über freies Wissen und offene Tools.

Julia Krüger (9) Julia Krüger. Frei arbeitende Sozialwissenschaftlerin aus Berlin. Sie interessiert sich für Internet- und Digitalisierungspolitik im internationalen Vergleich, insbesondere für die Themen: Inhalte Regulierung und Manipulation, Daten- und Verbraucherschutz sowie Algorithmen und maschinelles Lernen. Im Netz findet man sie unter https://juliakrueger.org/ und auf Twitter unter @phaenomen. Man kann sie auch anschreiben unter juliak@netzpolitik.org (vorzugsweise verschlüsselt).



Arne Cypionka (9) Arne beschäftigt sich neben seinem Studium der Europäischen Kultur- und Ideengeschichte mit Überwachung, Datenschutz, Netzkultur und digitaler Öffentlichkeit. Gerade ist er als Praktikant bei netzpolitik.org und unter arne.cypionka[ett]netzpolitik.org erreichbar (PGP).

Karolina Jawad (9)

Verena Dauerer (8)

Kire (8) Kire setzt sich seit vielen Jahren für Freiheitsrechte in einer vernetzten Welt ein. Er ist Informatiker und Geschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft Schweiz.



Hannah Grün (7) Hannah beschäftigt sich mit den Themen Überwachung, Demokratie, Öffentlichkeit und Privatheit. Gerade interessiert sie sich besonders für soziale Roboter. Hannah studiert im Master Global Political Economy an der Uni Kassel und ist bis Januar 2018 Praktikantin bei netzpolitik.org. Zu erreichen ist sie unter hannah.gruen[ett]netzpolitik.org (PGP).

Gaja Niemkiewicz (7)

Sven.Übelacker (7)

Justin Hanney (7)



Marcus Dapp (6) Marcus setzt sich seit langem für open source/data/content in Verwaltungen und Organisationen ein. Aktuell leitet er zusammen mit Prof. Helmut Krcmar (TU München) das Institute for Public Information Management (ipima). Als Forscher, Dozent und Berater setzt er sich für Digitale Nachhaltigkeit ein, welche er seit 10+ Jahren an der ETH Zürich lehrt. Er war Mitgründer und vier Jahre Vorstandsmitglied der Open Knowledge Foundation Deutschland und vor langer Zeit hat er mit MOGDy das erste Open-Government-Projekt einer deutschen Kommune gemacht. Tweets unter @digisus.

Simon Assion (6) Jurist mit Schwerpunkt Kommunikations- und Medienrecht. Hauptsächlich blogge ich auf http://telemedicus.info.

Mirko Boehm (6) Mirko Boehm ist Open-Source-Hacktivist, Softwareentwickler und Ökonom. Er ist seit 1997 Contributor am KDE-Projekt, einer der weltweit grössten Open-Source-Communities. Von 1999 bis 2006 war er Mitglied des Vorstands des KDE e.V., und trägt heute zur Weiterentwicklung von KDE und zur Arbeit der Free Software Foundation Europe insbesondere in Fragen der Governance und zum Urheberrecht bei. Mirko Boehm lehrt zu Open Source in der digitalen Gesellschaft am Fachgebiet Innovationsökonomie der Technischen Universität Berlin. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin.

John F. Nebel (6) John F. Nebel ist bloggt und podcastet bei Metronaut.de und arbeitet als Journalist. Seine Themen sind Soziale Bewegungen, Grundrechte, Freiheit, Überwachung, Netzpolitik, Aktivismus, Public Relations und alles andere, was ihn gerade interessiert.



Erik Albers (5) Erik Albers ist und arbeitet bei der Free Software Foundation Europe. Er interessiert sich insbesondere für den Erhalt und den Verzehr von Allmenden und ist erreichbar unter eal ett fsfe.org (PGP) sowie auf Twitter unter @3albers

Jens Ohlig (5)

Katharina Meyer (5) ist bevorzugt Technik- und Kulturhistorikerin, subtil von Zeit zu Zeit Kuratorin (z.B. bei der re:publica). Mäandert an den Schnittstellen von Schönen Künsten und Technik und publiziert zu Netz- und Medienkunst sowie Digitaler Kultur.

Mark Washeim (5) BOFH. German as a first languange as a second language. Mellifluous.



Stefanie (3) forscht über Spiele, Politik und Start-Ups. Bei netzpolitik.org befasst sie sich aber meistens mit den Untiefen des Vereins- und Steuerrechts. Doch ab und zu zückt sie ihren Stift und schreibt ihre Beobachtungen nieder, die sie bei netzpolitik.org macht. Genau wie bei der Wahl ihrer verschiedenen Tätigkeiten ist ihre Passion die Dekonstruktion von vermeintlichen Kongruenzen.

Sebastian Molls (3) Sebastian engagiert sich für Demokratie und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Er studiert Politikwissenschaft, Soziologie sowie Medien- und Kommunikationswissenschaft in Düsseldorf und twittert als Smohly

Außerdem mag er Eichhörnchen.

Fiona Krakenbürger (3) Fiona Krakenbürger ist Community Organizerin im Projekt "Code for Germany" bei der Open Knowledge Foundation Deutschland. Sie studiert Europäische Ethnologie und engagiert sich seit einigen Jahren im Netz, um Menschen dazu zu ermutigen, sich mit Technik, Computern und Programmieren auseinanderzusetzen.

Karina Fissguss (3) Karina Fissguss ist freie Online Journalistin in Berlin. Sie entwickelt Web-TV und Social Media Formate für ARD und ZDF und bloggt gerne über Kultur und medienpädagogische Themen. Ihr Interesse gilt besonders der Verbindung von Umwelt- und Naturschutz mit dem Internet. Kontakt Mail: karina@netzpolitik.org



Daniel Seitz (2) Daniel ist Medienpädagoge und fest überzeugt, dass Medienbildung einen wichtigen gesellschaftlichen Anteil zu politischer Teilhabe, Selbstentfaltung und Kreativität leisten kann. Er leitet eine Agentur für Medienbildung, Schwerpunkte sind Webvideo und Code-Literacy-Projekte wie Jugend hackt. Mail: daniel.seitz@medialepfade.de, OpenPGP; Twitter: @sondala

Wolf Ludwig (2)

Georg Greve (2) Georg Greve gehört seit über 20 Jahren zu den Vordenkern einer freiheitlichen Gesellschaft auf Basis Freier Software. Über das GNU Projekt und die Brave GNU World wurde Georg zum Initiator und Gründungspräsident der Free Software Foundation Europe (FSFE). Offene Standards und ihr Einfluss auf die Machtverhältnisse im digitalen Raum haben ebenfalls eine grosse Rolle in Georgs Vergangenheit gespielt. Seit 2010 widmet sich Georg als CEO der Kolab Systems AG der Aufgabe, sichere, vertrauenswürdige und durch die Anwender kontrollierte Werkzeuge zur Kommunikation und Zusammenarbeit zu schaffen und allen Menschen zur Verfügung zu stellen.

Eike Hein (2)



Arne Bense (1) Dr. Arne Bense forscht und lehrt im Bereich aktueller musikbezogener Entwicklungen einer zunehmend computerisierten Gesellschaft im Sinne einer erweiterten systematischen Musikwissenschaft, die Aspekte medialer Inszenierungen, Performativität und ästhetischer Strategien aufgreift.

Hanno Zulla (1)

Jan Engelmann (1)

Jan Girlich (1)



Thomas Friese (1) GPG: AD49 17D9 3165 8084 C5C4 B461 B748 E09C 8D8F 25E9

Melanie Twele (0)

Alexander Beyer (0) Alexander Beyer ist Politik- und Medienwissenschaftler und promoviert er an der Simon-Fraser-Universität in Vancouver.

Fredrik Bostroem (0)