Alles Vernetzt: Auswirkungen auf die Gesellschaft

WLAN-Herzschrittmacher, smarte Stromzähler oder Connected Cars: Es gibt bald nichts mehr ohne integrierte Software und Internet-Verbindung. Doch ist es wirklich gut, alles mit dem Netz zu verbinden? Was hat es für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Nicht selten geht es um Menschenleben, die aufs Spiel gesetzt werden, nur um den Gewinn zu steigern. Mit ein paar erschreckenden Beispielen möchte ich zeigen, warum man damit mitunter die gesamte Infrastruktur gefährdet und wie ein Mix aus Achtsamkeit, Regulierung und Kunden-Rebellion noch dafür sorgen könnte, dass wir da wieder rauskommen.



BARBARA WIMMER ist IT- und Netzpolitik-Journalistin, Autorin und Vortragende und lebt in Wien.

Barbara Wimmer ist seit dreizehn Jahren hauptberuflich als Journalistin tätig. Nach Stationen bei deutschen Musikmagazinen und dem ORF schreibt sie seit 2010 als fixe Redakteurin bei der Tageszeitung KURIER und futurezone.at Beiträge zu den Themen Netzpolitik, Datenschutz, Privatsphäre und IT-Security. Als Autorin und Vortragende widmet sie sich vor allem dem Internet der Dinge. Im Herbst 2018 erscheint ihre Geschichtensammlung zum Thema "Smart Lies – alles smart?" im Verlag mono. Ihr erster Roman, der 2020 erscheinen wird, dreht sich um selbstfahrende Autos und vernetzte Kuhställe. Zudem ist sie Jury-Mitglied bei den “Big Brother Awards Austria” sowie bei der Organisation des Netzpolitischen Abends in Wien (#netzpat) beteiligt.



