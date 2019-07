Was vom Tage übrig blieb: DNA im Internet, unkritische Journalisten und hetzerische Polit-Tweets

Ursprünglich für Ahnenforschung gesammelte DNA-Daten werden in den USA zunehmend zur Verbrechensbekämpfung genutzt, Journalisten sollten Informationen der Polizei nicht unkritisch übernehmen und Trump, Bolsonaro & Co. dürfen auf Twitter weiterhin hetzen, öffentliches Interesse und so. Die besten Reste des Tages.

Genealogy Sites Have Helped Identify Suspects. Now They’ve Helped Convict One. (New York Times)

Erstmals hat eine Jury in den USA einen Verbrecher verurteilt, der mit Hilfe von DNA-Informationen aus Datenbanken für Ahnenforschung im Internet ermittelt wurde. Die New York Times hat diesen Präzedenzfall zum Anlass für eine längere Reportage genommen.

Polizeiberichte kritisch hinterfragen (Deutscher Journalisten-Verband)

In zwei knackigen Absätzen bringt der Deutsche Journalisten-Verband in seiner Pressemitteilung bekannt: Never trust the cops. So vermeldete die Polizei Aachen, dass nach der Aktion „Ende Gelände“, 16 Polizisten verletzt worden wären, dabei waren es laut WDR-Recherchen nur zwei. Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall nennt die unreflektierte Übernahme dieser Falschinformation durch Journalist:innen „kritikwürdig“.

Twitter to Label Abusive Tweets From Political Leaders (New York Times)

Prominente Politiker wie Trump, Bolsonaro und Co. dürfen weiter über Twitters Missbrauchs- und Belästigungsrichtlinien hinwegschimpfen. Da „deren Positionen im öffentlichen Interesse stehen“, wird Twitter ausfallende Tweets politischer Akteur:innen mit einem Warnhinweis markieren, statt sie wie von „gewöhnlichen“ Nutzer:innen zu löschen.

